Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2022 ore 12:30 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA SULLE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI PER I CANTIERI RICORDIAMO ANCHE QUESTA SERA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA PONTINA IN DIREZIONE TERRACINA PER CONSENTIRE I LAVORI DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA SIAMO TRA KM 15 E 21 CIRCA CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE USCITA NEL TRATTO INTERESSATO USCITA OBBLIGATORIA TOR DE’ CENCI/SPINACETO SINO AL TERMINE DEI LAVORI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)DEL 25 FEBBRAIOORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLA VIABILITA’ RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA SULLE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI PER I CANTIERI RICORDIAMO ANCHE QUESTA SERA LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA PONTINA IN DIREZIONE TERRACINA PER CONSENTIRE I LAVORI DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA SIAMO TRA KM 15 E 21 CIRCA CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE USCITA NEL TRATTO INTERESSATO USCITA OBBLIGATORIA TOR DE’ CENCI/SPINACETO SINO AL TERMINE DEI LAVORI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25 - 02 - 2022 ore 11:30 VIABILITÀ DEL 25 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL ... NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL4 ROMA - VELLETRI LA CIRCOLAZIONE E' ...

