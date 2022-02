Ultime Notizie Roma del 25-02-2022 ore 11:10 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una pioggia di missili russi è caduta nella notte su Kiev e mentre combattimenti Sono in corso a nord della Capitale non c’è l’esercito ucraino di fatto le truppe russe Sono ormai a pochi chilometri dalla città dove nella notte hanno risuonato almeno due forti esplosioni fonti Ucraina hanno riferito di avere intercettati alcuni missili aerei russi quei frammenti sarebbero caduti in una zona residenziale incendiando un edificio forze nemiche sono entrate a chi è meglio resto qui ha detto il presidente dell’ Husky Aggiungendo che finora 137 ucraini Sono stati uccisi e 316 rimasti feriti le forze russe prendono di mira a creare ai civili dell’Ucraina fermate letti che chiede una coalizione contro la guerra le forze russe hanno già perso circa 800 uomini secondo il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una pioggia di missili russi è caduta nella notte su Kiev e mentre combattimenti Sono in corso a nord della Capitale non c’è l’esercito ucraino di fatto le truppe russe Sono ormai a pochi chilometri dalla città dove nella notte hanno risuonato almeno due forti esplosioni fonti Ucraina hanno riferito di avere intercettati alcuni missili aerei russi quei frammenti sarebbero caduti in una zona residenziale incendiando un edificio forze nemiche sono entrate a chi è meglio resto qui ha detto il presidente dell’ Husky Aggiungendo che finora 137 ucraini Sono stati uccisi e 316 rimasti feriti le forze russe prendono di mira a creare ai civili dell’Ucraina fermate letti che chiede una coalizione contro la guerra le forze russe hanno già perso circa 800 uomini secondo il ...

Advertising

Corriere : ?? #RussiaUcraina, in questo thread tutte le principali notizie di giornata. Qui gli aggiornamenti minuto per minut… - La7tv : #omnibus In diretta da Kramatorsk (#Donbass) le ultime notizie sulla guerra tra #Russia e #Ucraina con Francesca Ma… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La finale di Champions League 2021/22 si giocherà a Parigi ???? - ariadne_96 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? La finale di Champions League 2021/22 si giocherà a Parigi ???? - charlie_gave : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? La finale di Champions League 2021/22 si giocherà a Parigi ???? -