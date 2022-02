Ucraina: test F1 in Spagna, Haas senza sponsor russo Uralkali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Barcellona, 25 feb. (Adnkronos) - Le due monoposto del team Haas, nella terza giornata di test sul circuito di Catalogna, a Montmeló, in vista dell'inizio della stagione 2022 di F1, sono scese in pista senza la scritta dello sponsor Uralkali, azienda russa produttrice ed esportatrice di potassio. Sulle monoposto del russo Nikita Mazepin e del tedesco Mick Schumacher la Haas, contraria alla guerra in Ucraina, ha coperto il logo dello sponsor con una banda bianca. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Barcellona, 25 feb. (Adnkronos) - Le due monoposto del team, nella terza giornata disul circuito di Catalogna, a Montmeló, in vista dell'inizio della stagione 2022 di F1, sono scese in pistala scritta dello, azienda russa produttrice ed esportatrice di potassio. Sulle monoposto delNikita Mazepin e del tedesco Mick Schumacher la, contraria alla guerra in, ha coperto il logo dellocon una banda bianca.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina test Haas radicale: rimuove lo sponsor russo dalle sue monoposto ...americano legato al partner Uralkali ha deciso di disputare i test con macchine completamente bianche di Chiara Rainis N on appena si è diffusa la notizia dell'attacco della Russia all'area ucraina ...

Ucraina: prosegue la fuga in auto dei cittadini dalla guerra La Polonia ha rinunciato a mettere in quarantena o a richiedere un test Covid negativo per le persone in arrivo dall'Ucraina e istituito nove punti di accoglienza per gli ucraini che attraversano il ...

Ucraina: prosegue la fuga in auto dei cittadini dalla guerra Roma, 25 feb. (askanews) - Anche oggi si stanno formando lunghi ingorghi di automobili per lasciare Kiev, la capitale ucraina ... quarantena o a richiedere un test Covid negativo per le persone ...

