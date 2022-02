Ucraina, Messa: pronti ad accogliere universitari ucraini (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Siamo disposti ad accogliere gli studenti universitari ucraini" che volessero lasciare il loro Paese. Lo ha annunciato il ministro dell'Università, Cristina Messa, a Milano per l'inaugurazione dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Siamo disposti adgli studenti" che volessero lasciare il loro Paese. Lo ha annunciato il ministro dell'Università, Cristina, a Milano per l'inaugurazione dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Messa Ucraina, Messa: pronti ad accogliere universitari ucraini "Siamo disposti ad accogliere gli studenti universitari ucraini" che volessero lasciare il loro Paese. Lo ha annunciato il ministro dell'Università, Cristina Messa, a Milano per l'inaugurazione dei laboratori di Human Technopole a Mind. "Abbiamo calcolato che ci sono già in Italia più di 2mila di studenti ucraini - ha detto - che se avranno bisogno ...

Papa Francesco all'ambasciata russa in Vaticano: Preoccupato per quanto sta avvenendo in Ucraina ... in via della Conciliazione a Roma, per esprimere la sua "preoccupazione" per la guerra in Ucraina . A Firenze avrebbe dovuto celebrare una messa nella Basilica di Santa Croce a conclusione dell'...

Guerra Ucraina-Russia, le possibili conseguenze per l'Italia Sky Tg24 Ucraina: Messa, 'pronti ad accogliere universitari, ce ne sono già più di 2mila in Italia' Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa oggi a margine dell'inaugurazione ufficiale dei laboratori della fondazione Human Technopole tenutasi a Milano. "Ci sono - ...

