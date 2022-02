**Ucraina: Letta, 'mettere subito in campo politiche per rifugiati'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "E' evidente che ci sarà un afflusso di rifugiati, sta già avvenendo verso la Polonia e che riguarderà anche l'Italia con i ricongiungimenti. Questo è un grande tema su cui mettere subito in campo delle politiche" di accoglienza. "So che a livello europeo si stanno studiando le modalità. Sarebbe stato meglio" se fossero state inserite "nelle conclusioni di stanotte del consiglio europeo. Questo tema fa parte dei messaggi che escono dalla nostra Agora di oggi". Così Enrico Letta all'Agorà 'Immigrazione: cambiare è necessario' con Elly Schlein, Andrea Riccardi e Matteo Mauri. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "E' evidente che ci sarà un afflusso di, sta già avvenendo verso la Polonia e che riguarderà anche l'Italia con i ricongiungimenti. Questo è un grande tema su cuiindelle" di accoglienza. "So che a livello europeo si stanno studiando le modalità. Sarebbe stato meglio" se fossero state inserite "nelle conclusioni di stanotte del consiglio europeo. Questo tema fa parte dei messaggi che escono dalla nostra Agora di oggi". Così Enricoall'Agorà 'Immigrazione: cambiare è necessario' con Elly Schlein, Andrea Riccardi e Matteo Mauri.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: al lavoro con gli alleati europei e della Nato per una risposta immediata. Per Di Maio l'operazio… - ilriformista : Il commento sulle parole del dem Enrico Letta e la rete che si scatena #LuciaAnnunziata #Ucraina #badanti… - LaStampa : Guerra in Ucraina, Letta: “Sanzioni durissime per la Russia e l’Ue sospenda il patto di stabilità” - MissDarcy60 : RT @fratotolo2: In Aula, #Letta sta chiedendo in pratica un intervento militare in #Ucraina e l’avvio urgente di corridoi umanitari dei pro… - 1GROSSI : RT @Morena19062894: Voglio Draghi Speranza Lamorgese Letta è il nano in prima fila con elmetto e fucile a difendere l Ucraina.. I nostri mi… -