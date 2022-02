Tottenham, Bentancur: «Ho saputo di trasferirmi quando ero in Nazionale» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla sua nuova avventura in Inghilterra Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla sua nuova avventura in Inghilterra. Le sue parole: MOMENTO – «Dopo la vittoria contro il Manchester City eravamo molto felici; poi contro il Burnley l’abbiamo giocata bene ma loro con un piazzato a favore hanno segnato questo gol. Ma ora questa partita ce la siamo lasciata indietro, pensiamo a quella col Leeds». CONTE-ALLEGRI – «Sono simili, perché hanno entrambi la vittoria in testa. Conte, come si è visto anche con il City, vive il calcio in maniera incredibile, e lo trasmette ai calciatori: io sono contento di essere qui con lui». OBIETTIVO – «Le differenze tra la A e la Premier sono senza dubbio la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Rodrigo, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla sua nuova avventura in Inghilterra Rodrigo, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla sua nuova avventura in Inghilterra. Le sue parole: MOMENTO – «Dopo la vittoria contro il Manchester City eravamo molto felici; poi contro il Burnley l’abbiamo giocata bene ma loro con un piazzato a favore hanno segnato questo gol. Ma ora questa partita ce la siamo lasciata indietro, pensiamo a quella col Leeds». CONTE-ALLEGRI – «Sono simili, perché hanno entrambi la vittoria in testa. Conte, come si è visto anche con il City, vive il calcio in maniera incredibile, e lo trasmette ai calciatori: io sono contento di essere qui con lui». OBIETTIVO – «Le differenze tra la A e la Premier sono senza dubbio la ...

Advertising

DiMarzio : .@SpursOfficial I Le parole di Rodrigo #Bentancur sull'inizio della sua esperienza in Inghilterra e su #Conte - Fantacalcio : Tottenham, Bentancur: 'Non mi aspettavo di lasciare la Juventus' - CalcioNews24 : ??#Bentancur torna a parlare del suo trasferimento e del come si trova a lavorare con #Conte ?? - junews24com : Bentancur racconta: «Allegri e Conte sono simili. Vi spiego perché» - - Fprime86 : RT @DiMarzio: .@SpursOfficial I Le parole di Rodrigo #Bentancur sull'inizio della sua esperienza in Inghilterra e su #Conte -