Scream 6 | Neve Campbell | Me lo hanno proposto Leggerò lo script e vedrò come mi sento

Neve Campbell, interprete dell'eroina Sidney Prescott in tutti e cinque i film di Scream dal 1996, sta riflettendo se partecipare o meno a Scream 6. Neve Campbell potrebbe aver concluso la sua lotta con Ghostface. L'attrice 48enne ammette di aver già ricevuto un'offerta per Scream 6, ma non è certa di voler proseguire la sua corsa nel franchise. Di recente Neve Campbell ha partecipato alla Mad Monster Party horror convention di Concord, North Carolina, dove ha anticipato il suo possibile coinvolgimento nel sesto capitolo di Scream, di cui si parla dopo l'incredibile successo al botteghino del quinto Scream. "Me lo hanno proposto" ha ammesso l'attrice nel corso della convention.

