Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra”

ROMA – Salvini è deluso "dall'essere umano che nel 2022 cerca di risolvere con la guerra problemi economici, politici. Se qualcuno attacca e qualcuno viene attaccato bisogna schierarsi da subito con chi è attaccato". Lo ha detto stamane il leader della Lega, intervenuto a "Radio Anch'io" su Rai Radio uno.

