ROCCAT Kone XP: illuminazione e specifiche top (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROCCAT ha presentato da poco il nuovissimo Kone XP, il nuovo mouse da gaming con prestazioni al top e un’incredibile illuminazione RGB ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach, ha svelato il nuovo mouse da gaming Kone XP. Primo prodotto mai realizzato da ROCCAT, il Kone originale è stato lanciato nel 2007 ed è subito diventato un best-seller grazie soprattutto alla sua ergonomia superiore. Il nuovo Kone XP rappresenta il culmine di 15 anni di ricerca e sviluppo per arrivare a creare un mouse da gaming multi-funzione che possa stabilire nuovi standard nel mercato. Scopriamo il nuovo ROCCAT Kone XP Questo nuovo modello migliora ogni aspetto del suo predecessore, grazie ad un’ergonomia meticolosamente ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 febbraio 2022)ha presentato da poco il nuovissimoXP, il nuovo mouse da gaming con prestazioni al top e un’incredibileRGB, brand di periferiche PC di Turtle Beach, ha svelato il nuovo mouse da gamingXP. Primo prodotto mai realizzato da, iloriginale è stato lanciato nel 2007 ed è subito diventato un best-seller grazie soprattutto alla sua ergonomia superiore. Il nuovoXP rappresenta il culmine di 15 anni di ricerca e sviluppo per arrivare a creare un mouse da gaming multi-funzione che possa stabilire nuovi standard nel mercato. Scopriamo il nuovoXP Questo nuovo modello migliora ogni aspetto del suo predecessore, grazie ad un’ergonomia meticolosamente ...

Nerdmovieprod : Roccat presenta Kone XP il nuovissimo mouse da gaming PC da oggi disponibile per il Pre-order #kone #ROCCAT - pressstart_xyz : ??Nuovo articolo! Arriva il Kone XP, nuovissimo mouse da gaming PC di ROCCAT da oggi disponibile per il Pre-order… - zazoomblog : Arriva Kone XP - mouse da gaming PC di ROCCAT disponibile il Pre-order - TuttoTechNet : Illuminazione 3D RGB e ben 15 tasti per il nuovo mouse da gaming ROCCAT Kone XP - webshakeit : Kone XP, nuovissimo mouse da gaming PC di ROCCAT da oggi disponibile per il Pre-order -