Nathaly Caldonazzo ha paura di essere squalificata dal GF Vip (Di venerdì 25 febbraio 2022) La paura di Nathaly Caldonazzo Nathaly Caldonazzo, in diretta al Grande Fratello Vip ieri sera, ha continuato a smentire le frasi gravi che avrebbe detto nei confronti di Lulù e Jessica. Tutto ciò nonostante in molti hanno affermato di avere sentito le sue parole. La stessa Caldonazzo nel pomeriggio di ieri si era mostrata preoccupata L'articolo proviene da Novella 2000.

Moony74711224 : RT @thepostea: Nathaly Caldonazzo dopo la frase gravissima teme la squalifica lunedì: “Se lo fanno vedere mi cacciano” #jeru #gfvip #soleil… - CaterinaFranca1 : RT @niceugeexiste: LA CENSURA PERENNE SU NATHALY CALDONAZZO QUANDO SI AVVICINA A QUALUNQUE CONCORRENTE PER PAURA POSSA USCIRNE FUORI QUALCO… - ArdolinoPina : RT @savanaceleste: Come abbiamo fatto per Katia, facciamo partire una petizione affinché il @GrandeFratello si prenda la responsabilità di… - jessinarxh : RT @savanaceleste: Come abbiamo fatto per Katia, facciamo partire una petizione affinché il @GrandeFratello si prenda la responsabilità di… - Fangirlnside : RT @bellisariochild: NATHALY CALDONAZZO TI DEVI SPAVENTARE #jessvip #jeru -