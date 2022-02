Michelle Impossible, la Hunziker decide di parlare di Tomaso Trussardi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella serata di ieri, mercoledì 23 febbraio 2022 è andata in onda la seconda puntata di Michelle Impossible lo show che ha fatto rimanere incollati milioni di italiani alla tv per diverse ore. E’ stato uno show di puro spettacolo ed intrattenimento che ha visto anche la partecipazione di diversi colleghi, amici e personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Ad un certo punto, però, la conduttrice sembra abbia voluto ricordare il matrimonio con Tomaso Trussardi, cosa che non era accaduta nella prima puntata. Ma cosa ha dichiarato Michelle? Michelle Hunziker, grande successo per la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible Ebbene, nel corso della serata di ieri, 23 febbraio 2022 è andata in onda la seconda ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella serata di ieri, mercoledì 23 febbraio 2022 è andata in onda la seconda puntata dilo show che ha fatto rimanere incollati milioni di italiani alla tv per diverse ore. E’ stato uno show di puro spettacolo ed intrattenimento che ha visto anche la partecipazione di diversi colleghi, amici e personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Ad un certo punto, però, la conduttrice sembra abbia voluto ricordare il matrimonio con, cosa che non era accaduta nella prima puntata. Ma cosa ha dichiarato, grande successo per la seconda e ultima puntata diEbbene, nel corso della serata di ieri, 23 febbraio 2022 è andata in onda la seconda ...

Advertising

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - RadioItalia : Quanti ?? per Eros e Michelle? Eros è stato ospite durante la prima serata del programma dell’ex moglie “Michelle… - CronacaSocial : ?? Michelle Impossible, la Hunziker svela come sta vivendo la separazione da Tommaso Trussardi. ????… - CronacaSocial : ?? Michelle Impossible, Aurora Ramazzotti rivela il ritocchino della mamma. ???? - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 23 febbraio 2022, Michelle Impossible 17.1%, Gli Anni più belli 14.8% -