Mara Venier torna a Venezia: "Finalmente a casa" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Leggi Anche Mara Venier spegne le candeline, guarda quanti vip alla mega festa Lo aveva detto che tra i buoni propositi del nuovo anno ci sarebbe stato il ritorno a Venezia e così Finalmente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) Leggi Anchespegne le candeline, guarda quanti vip alla mega festa Lo aveva detto che tra i buoni propositi del nuovo anno ci sarebbe stato il ritorno ae così...

Advertising

ParliamoDiNews : Mara Venier, lo scontro con la figlia di Lamberto Sposini: tutti i retroscena #Gossipitaliano… - redazionerumors : Mara Venier e lo scontro con la figlia di Lamberto Sposini: tutti i retroscena #MaraVenier #LambertoSposini - annjosiah : RT @ilvoloversinte: Reposted from @ilvolo Ciao a tutti e buon S. Stefano! In questa giornata di festa vogliamo annunciarvi che, a partire d… - annjosiah : RT @ilvoloversinte: Reposted from @ilvolo Ciao ragazzi, Grazie mille per averci seguito anche oggi! ?? Grazie a @mara_venier per la bellis… - annjosiah : RT @ilvoloversinte: I tre ragazzi de @ilvolo ospiti nella puntata di Santo Stefano di Domenica In con Mara Venier. I tre ragazzi, accompag… -