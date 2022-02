Laura Pausini: "Se Marco non mi avesse tradita, non avrei vinto Sanremo a 18 anni" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Laura Pausini, durante una recente intervista pubblicata da Il Corriere della Sera, ha rivelato che se Marco non l'avesse tradita probabilmente non avrebbe vinto Sanremo a soli 18 anni. Laura Pausini, in un'intervista recente de Il Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata, della carriera e del tradimento subito da parte di Marco, il suo fidanzato del liceo: la cantante crede che non avrebbe vinto Sanremo se non fosse stato per lui. "'Cosa sarebbe successo se non avessi vinto Sanremo?'" si chiede la Pausini. "Ricordo che dopo la vittoria tanti giornali e trasmissioni tv rintracciarono anche ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022), durante una recente intervista pubblicata da Il Corriere della Sera, ha rivelato che senon l'probabilmente non avrebbea soli 18, in un'intervista recente de Il Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata, della carriera e del tradimento subito da parte di, il suo fidanzato del liceo: la cantante crede che non avrebbese non fosse stato per lui. "'Cosa sarebbe successo se non avessi?'" si chiede la. "Ricordo che dopo la vittoria tanti giornali e trasmissioni tv rintracciarono anche ...

