Advertising

istat_it : Commercio estero extra Ue: a gennaio importazioni +10,1% su dicembre e +65,5% su base annua; esportazioni +5,3% su… - istat_it : Prezzi al consumo: a gennaio inflazione al 4,8% da 3,9% del mese precedente (confermata la stima preliminare)… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Dopo la battuta d’arresto di dicembre, a gennaio, secondo i dati Istat, l’export verso i paesi e… - iconanews : Istat: a gennaio import energia da extra Ue +31,8%, +166,9% anno - fisco24_info : Istat: a gennaio import energia da extra Ue +31,8%, +166,9% anno: Import totale +10,1%, export +5,3% su mese. Saldo… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat gennaio

Nel mese di2022, l'stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni (+10,1%) rispetto alle esportazioni (+...... appesantita proprio dalla componente energetica; al netto di questa componente, indica ancora l', il saldo commerciale si conferma positivo, sebbene meno ampio rispetto a2021. In ...ROMA (Reuters) - A gennaio il commercio estero italiano extra Ue risulta in deficit di 4,174 miliardi di euro dal surplus di 1,775 miliardi nello stesso mese 2021, secondo i dati forniti stamani da Is ...indica ancora l'Istat, il saldo commerciale si conferma positivo, sebbene meno ampio rispetto a gennaio 2021. In particolare, la stima del saldo commerciale a gennaio è pari a -4.174 milioni (era ...