Inzaghi | “Momento difficile? Siamo stanchi | c’è una sola possibilità”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Come il Milan contro l’Udinese, anche l’Inter ha frenato nella partita sul campo di Marassi contro il Genoa, in un pareggio a reti bianche. Simoneè intervenuto ai microfoni di Sky e di DAZN per commentare il risultato, frutto, secondo lui, di sfortuna e stanchezza. Di seguito le dichiarazioni rilasciate alle due emittenti: A DAZN: “Penso che stasera sarebbe servito l’episodio. Nei primi venti minuti avremmo potuto approcciare meglio, invece abbiamo concesso un’occasione a loro. Nel secondo tempo abbiamo creato e avremmo meritato il gol – mi riferisco alla traversa di D’Ambrosio e ai tiri di Calhanoglu e Lautaro – ma in questol’episodio non ci viene a favore“. “Abbiamo fatto quaranta tiri in porta tra Sassuolo e Genoa senza segnare etutt’ora il miglior attacco. Contro il Sassuolo è stata una delle ...

Lo 0 - 0 del Ferraris non fa piacere a Simone, con i tanti errori tecnici dell'Inter che ... È unin cui non riusciamo a segnare. Non dobbiamo abbatterci, serve tornare alla vittoria". ...: "In questova così" " L'avversario non era semplice, siamo entrati in area di rigore 37 volte e abbiamo fatto 20 tiri centrando anche una traversa. In questova così, ...L'Inter pareggia 0-0 in casa del Genoa e non riesce più a segnare, e Simone Inzaghi nel post-partita è molto amareggiato ... Il dato è che dobbiamo fare goal. In questo momento non basta di quello che ..."Stasera il campo e l'avversario non erano semplici, abbiamo tirato 20 volte in porta, abbiamo preso una traversa. In altri momenti probabilmente sarebbe andata diversamente, dobbiamo fare di più". Co ...