Inter, D’Ambrosio: “Sapevamo che col Genoa sarebbe stata dura. Milan? Mentalità…” (Di sabato 26 febbraio 2022) L'Inter pareggia contro il Genoa con uno 0-0 che non permette ai nerazzurri di sorpassare il Milan. Queste le parole di D'Ambrosio Leggi su mediagol (Di sabato 26 febbraio 2022) L'pareggia contro ilcon uno 0-0 che non permette ai nerazzurri di sorpassare il. Queste le parole di D'Ambrosio

Advertising

MatteoBarzaghi : Inter con D’Ambrosio al posto di Skriniar e Sanchez in attacco. Lautaro parte dalla panchina @SkySport #GenoaInter - pisto_gol : Gen-Int 0:0 L’ Inter non vince più: dopo 2 sconfitte e 1 pareggio, non segna e non vince neanche a Genoa: tira 21… - Inter : ??? | D'AMBROSIO ?? @ddambrosio: 'Puntiamo sempre alla vittoria, ma chi non soffre non vince' ?? - Mediagol : VIDEO Genoa-Inter 0-0, la sintesi: D’Ambrosio prende la traversa. Sirigu è presente - Mediagol : Inter, D’Ambrosio: “Sapevamo che col Genoa sarebbe stata dura. Milan? Mentalità…” -