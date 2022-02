“Inopportune, offensive e di estrema stupidità”: Lucia Annunziata costretta a chiedere scusa, gaffe gigantesca in diretta [VIDEO] (Di venerdì 25 febbraio 2022) La giornalista RAI Lucia Annunziata compie uno scivolone gravissimo in diretta: gli spettatori insorgono per l’uscita di pessimo gusto. Lucia Annunziata (fonte youtube)La giornata di ieri è cominciata sotto una cattiva stella, soprattutto per la comunità ucraina: Vladimir Putin ha infatti lanciato una pesante offensiva nel loro Stato, con grande dispiegamento di uomini e mezzi. I media italiani sono ovviamente impazziti, come presumibilmente è accaduto nel mondo intero, e i TG nazionali hanno lanciato diverse edizioni straordinarie per documentare l’inizio di una distruttiva guerra. Anche RAI 3 ha curato un’edizione speciale del suo TG, in cui la giornalista Lucia Annunziata ha seguito gli aggiornamenti da parte del Governo in merito. Durante l’intervento del ... Leggi su specialmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) La giornalista RAIcompie uno scivolone gravissimo in: gli spettatori insorgono per l’uscita di pessimo gusto.(fonte youtube)La giornata di ieri è cominciata sotto una cattiva stella, soprattutto per la comunità ucraina: Vladimir Putin ha infatti lanciato una pesante offensiva nel loro Stato, con grande dispiegamento di uomini e mezzi. I media italiani sono ovviamente impazziti, come presumibilmente è accaduto nel mondo intero, e i TG nazionali hanno lanciato diverse edizioni straordinarie per documentare l’inizio di una distruttiva guerra. Anche RAI 3 ha curato un’edizione speciale del suo TG, in cui la giornalistaha seguito gli aggiornamenti da parte del Governo in merito. Durante l’intervento del ...

