Il diritto di parola delle donne è ancora contrastato Con violenza | sui social e non solo Lo denunciano la scrittrice Michela Murgia nel libro che torna in edicola con iO Donna dall’8 marzo e le giovani influencer da lei ispirate

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nell’oceano di possibilità che lepossono concretizzare, parlareconsiderata la più sovversiva. Non importa se alzano la voce. E’ con la scusatroppe parole che vengono zittite. Spesso avviene in silenzio, con una lettera in carta bollata, senza il coraggio di guardarle negli occhi. Stai zitta, vorrebbero dire. Talvolta se lo fanno scappare: «Te la sei cercata». E’ così che lespariscono dai dibattiti, dai posti di lavoro. Ed è così che vengono pagate meno, o chiamate “ragazze” a vita e ostentate come trofei. Per ogni dislivello di diritti che lesubiscono a causaabitudini di una società fortemente patriarcale, esiste un impianto consolidato che lo giustifica. Per fortuna, nell’era dell’hate speech, del femminismo intersezionale (che ripudia ...