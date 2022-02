I russi sono a Melitopol e stringono su Kiev, l’offensiva prosegue anche a Charkiv e Sumy (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le operazioni militari russe, dopo questo primo giorno di guerra, stanno delineando gli obiettivi che vi avevamo già anticipato: il piano è di raggiungere la capitale ucraina, chiudere il Mare d’Azov, assicurare una fascia di sicurezza marittima nel Mar Nero e nelle regioni orientali dell’Ucraina, probabilmente sino al fiume Dnepr. La resistenza dell’esercito ucraino però InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le operazioni militari russe, dopo questo primo giorno di guerra, stanno delineando gli obiettivi che vi avevamo già anticipato: il piano è di raggiungere la capitale ucraina, chiudere il Mare d’Azov, assicurare una fascia di sicurezza marittima nel Mar Nero e nelle regioni orientali dell’Ucraina, probabilmente sino al fiume Dnepr. La resistenza dell’esercito ucraino però InsideOver.

Advertising

LiaCapizzi : Che cos'è il coraggio? Questo dei cittadini russi riuniti a San Pietroburgo per protestare contro l'invasione dell… - MattiaBBagnoli : Notte difficile per Kiev. La guerra è ufficialmente entrata in città. Si sono sentite esplosioni per tutta la notte… - rtl1025 : ?? Almeno sette persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite a causa dei #bombardamenti russi in #Ucraina: lo… - Arturoarthuren : @CatoneEnrico @Lukenji @conteDartagnan I soldati prendono ordini. I morti sono sempre ragazzi. I russi dovrebbero ricordarsene - vincenzolarosa_ : RT @Marekjack171: I Russi non sono Putin, così come gli italiani non sono Salvini. State attenti a come vi esponete, state dicendo un mucc… -