I russi in piazza contro la guerra in Ucraina: si schierano i vip, 1.400 arresti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Manifestazioni senza precedenti a San Pietroburgo e Mosca, un corteo anche a Novosibirsk. La polizia: «Non scendete in piazza». Pioggia di adesioni da cantanti e personalità tv Leggi su corriere (Di venerdì 25 febbraio 2022) Manifestazioni senza precedenti a San Pietroburgo e Mosca, un corteo anche a Novosibirsk. La polizia: «Non scendete in». Pioggia di adesioni da cantanti e personalità tv

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - davidallegranti : A San Pietroburgo, in piazza russi contrari all’invasione - ilfoglio_it : Non solo Mosca e San Pietroburgo. In Russia ci sono state manifestazioni contro l'invasione ucraina in più di 50 ci… - Giustinianorex : RT @LGmarangon: #PUTIN_son_of_HITLER, Putin da vero nazista terrorizza e arresta i tanti Russi non allineati al regime che scendono in piaz… - mariapaolanegri : RT @chetempochefa: L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta avven… -