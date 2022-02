Guerra in Ucraina, Nagelsmann: «Scioccato e spaventato» (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann ha parlato della Guerra in Ucraina Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa della Guerra in Ucraina. LE PAROLE – «Sono Scioccato e anche un po’ spaventato che una cosa del genere possa accadere anche in un paese così vicino, dove fino a non molto tempo fa eravamo e dove ci siamo goduti un bellissimo soggiorno in città. Ora vedere queste immagini terribili dall’Ucraina mi lascia sgomento. Condanno fermamente la Guerra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore del Bayern Monacoha parlato dellainJulian, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa dellain. LE PAROLE – «Sonoe anche un po’che una cosa del genere possa accadere anche in un paese così vicino, dove fino a non molto tempo fa eravamo e dove ci siamo goduti un bellissimo soggiorno in città. Ora vedere queste immagini terribili dall’mi lascia sgomento. Condanno fermamente la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

