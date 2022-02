Grohl rockstar distrutta | Quasi completamente sordo | con la pandemia sono peggiorato

(Di venerdì 25 febbraio 2022) I milioni di dischi venduti non potranno restituirgli la cosa più preziosa per un musicista: l'udito . Già alla batteria nei Nirvana fino alla morte di Kurt Cobain , poi fondatore nel 1994 di quella ...

Le orecchie danneggiate A Stern, Daveha raccontato: " Il mio orecchio sinistro è peggio di quello destro perché il rullante e il mio monitor sono da quel lato quando suono la batteria sul ...Così, dopo essersi svestito insieme ai Foo Fighters dei panni dalo scorso anno ed essersi calato in quello da componente di una band di disco music per "Hail satin", oraè pronto a ...Il leader della più famosa rockband del mondo sente pochissimo, proprio a causa del suo mestiere. Legge il labiale, ma con le mascherine è impossibile ...Dave Grohl, Frontmann der Foo Fighters, ist "stocktaub", wie er selbst sagt. In der Corona-Pandemie sei es für ihn noch schwieriger, Menschen zu verstehen.