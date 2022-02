Gioco al massacro di coppie in crisi (Di sabato 26 febbraio 2022) Un nuovo spettacolo di Antonio Latella è sempre un oggetto degno di grande attenzione. Ma questa volta il suo Chi ha paura di Virginia Woolf? (produzione del Teatro stabile dell’Umbria con il contributo della Fondazione Cucinelli, ancora in una lunga tourné italiana) segna davvero un risultato importante, anche rispetto ad altre sue elaborazioni di testi chiave del ’900, pure rivelatori come Un tram che si chiama Desiderio o Le lacrime amare di Petra von Kant. Questa attuale «fotografia» americana in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 febbraio 2022) Un nuovo spettacolo di Antonio Latella è sempre un oggetto degno di grande attenzione. Ma questa volta il suo Chi ha paura di Virginia Woolf? (produzione del Teatro stabile dell’Umbria con il contributo della Fondazione Cucinelli, ancora in una lunga tourné italiana) segna davvero un risultato importante, anche rispetto ad altre sue elaborazioni di testi chiave del ’900, pure rivelatori come Un tram che si chiama Desiderio o Le lacrime amare di Petra von Kant. Questa attuale «fotografia» americana in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Chi ha paura di Virginia Woolf? Gioco al massacro fra coppie in crisi ExibArt Arena del Sole, ‘Chi ha paura di Virginia Wolf?’ "È un gioco al massacro per tenere in vita una coppia che si ama – continua l’attrice –. Siamo entrati in un labirinto linguistico misterioso ma anche divertente, capace di virare sulla tragedia". In ...

"È un gioco al massacro per tenere in vita una coppia che si ama – continua l'attrice –. Siamo entrati in un labirinto linguistico misterioso ma anche divertente, capace di virare sulla tragedia".