Formula 1 | cos’è il Porpoising | come si genera e si risolve

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel paddock di Barcellona, dove si stanno svolgendo i primi Test F1 2022, la parola più usata è “”. In questo articolo vi spieghiamosie siNel video qui sotto, si può notare la Ferrari di Charles Leclerc beccheggiare in maniera molto anomala e ripetitiva in pieno rettilineo. Bumpy road to the top for Charles Leclerc! #F1 pic.twitter.com/Z6a5e6d3bo—1 (@F1) February 24, 2022 Questo movimento ripetuto, molto vicino ad una risonanza, ovvero un effetto aeroelastico che porta ad oscillazioni forzate in presenza di forze aerodinamiche esterne, rischia di compromette il delicato equilibrio aerodinamico delle nuove monoposto di1 ad effetto suolo. Il, già noto negli anni ’80 con le ...