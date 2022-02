Dolore al ginocchio | Papa Francesco annulla la visita a Firenze

(Di venerdì 25 febbraio 2022)è stato costretto adre la sua, prevista per il 27 febbraio, a causa dei problemi alche lo assillano da un po’ di tempo. La sala stampa vaticana ha infatti confermato con una nota che "a causa di un'acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba,non potrà recarsi adomenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di mercoledì delle Ceneri il 2 marzo".

Il Santo Padre ha espresso il suo più profondoper i tragici eventi che stanno avvenendo nel ... Civili ucraini indavanti ai carri armati russi, così cercano di fermarli 'a mani nude' ...Ieri, nonostante il riacutizzarsi delalche lo ha costretto a saltare la visita a Firenze dai Vescovi e dai sindaci del Mediterraneo, è andato di persona dall'ambasciatore russo in ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è grato a Francesco: "Ho ringraziato il Papa per la sua preghiera per la pace in Ucraina e per il cessate il fuoco. Il popolo ucraino sente il sostegno spirit ...Tutto pronto nella basilica di Santa Croce per accogliere domani mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i vescovi e i sindaci che hanno partecipato al forum del Mediterraneo. Come ...