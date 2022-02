Crazy Bob a Tarvisio 11-13 marzo 2022

Advertising

Telefriuli1 : Nel weekend dell’11-12-13 marzo prossimo l’evento più pazzo nell’Inverno andrà in scena sulle nevi della Val Canale… -

Ultime Notizie dalla rete : Crazy Bob

Telefriuli

...album includono un duetto con Will ie Nelson sul suo brano "", una versione appassionata di Bublé del brano "My Valentine" di Sir Paul McCartney (prodotta da McCartney), il classico di......alVino (Coravin): da un calice di Vintage Tunina ad uno di Ornellaia, dai 15 agli 80 euro. E mentre sorseggio un dito dell'immancabile Chivas Regal , il dj alza la musica - il sincopato...By this point, Daly had left the band and was replaced by Bob Gordon. Produced by Young's right-hand man ... which featured Lofgren alone on the front cover, and All Out and Gone Crazy, both of which ...