Associazioni pazienti al centro | una su 2 vuole partecipare a decisioni

Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Le Associazioni pazienti sperano in un ruolo sempre più centrale nello sviluppo della sanità del futuro. Quasi la metà (46%) vorrebbe pesare maggiormente nel definire gli interventi prioritari per migliorare l'efficienza del sistema e avvicinarlo ai bisogni dei malati; il 20% ritiene di poter favorire il rapporto medico-paziente, e altrettante di far crescere l'attenzione pubblica nei confronti di alcune patologie. Aspettative che si scontrano però con la percezione di non essere ancora abbastanza ascoltate dalle istituzioni, visto che 64% confida in un maggior dialogo con i decisori. Sono i risultati di una survey Janssen condotta sulle Associazioni che hanno partecipato alla prima edizione di 'Raise the Patients' Voice', progetto di alta formazione realizzato da Janssen Italia in collaborazione ...

