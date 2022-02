Allegri “Juve fuori dalla lotta al titolo” (Di venerdì 25 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Domani è una partita da vincere. All’andata abbiamo perso contro di loro. Sono una bella squadra e a Empoli è sempre difficile. Bisogna ricaricare le pile e giocare bene. Servono i tre punti, perchè dobbiamo confermare i progressi delle ultime settimane”. Così, in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara di campionato in casa dell’Empoli. L’allenatore toscano si è soffermato anche sui singoli: “Per fare il punto della situazione aspettiamo l’ultimo allenamento. Per McKennie dispiace: era in un buon momento e ha caratteristiche uniche nella nostra squadra. Sono dispiaciuto anche per Kaio Jorge, aspettiamo lui, come Chiesa. Bernardeschi rientra la prossima settimana. Dybala potrebbe essere a disposizione contro la Fiorentina. Rugani? Vediamo. Chiellini sarà out per la prossima ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Domani è una partita da vincere. All’andata abbiamo perso contro di loro. Sono una bella squadra e a Empoli è sempre difficile. Bisogna ricaricare le pile e giocare bene. Servono i tre punti, perchè dobbiamo confermare i progressi delle ultime settimane”. Così, in conferenza stampa, il tecnico dellantus, Massimiliano, alla vigilia della gara di campionato in casa dell’Empoli. L’allenatore toscano si è soffermato anche sui singoli: “Per fare il punto della situazione aspettiamo l’ultimo allenamento. Per McKennie dispiace: era in un buon momento e ha caratteristiche uniche nella nostra squadra. Sono dispiaciuto anche per Kaio Jorge, aspettiamo lui, come Chiesa. Bernardeschi rientra la prossima settimana. Dybala potrebbe essere a disposizione contro la Fiorentina. Rugani? Vediamo. Chiellini sarà out per la prossima ...

Advertising

GoalItalia : 'Meglio una Juve vincente che una Juve bellina' La filosofia di Allegri è chiara ?? - juventusfc : ?? Allegri: «Ordine, tecnica e pazienza: il passaggio turno difficilmente si deciderà domani. Il Derby? Una partita… - FBiasin : #Allegri: “Quando l’obiettivo è entrare nelle prime 4, un pari non è da buttare”. La #Juve, per tantissimi “osserv… - Nic67finalfine : RT @mirkonicolino: #Platini alla #GdS: 'Rivedo la #Juve del Trap. Questa di #Allegri è la Juve storica, non vecchia. Con valori forti: un b… - Nic67finalfine : RT @SCUtweet: #Platini a GdS ?? La #Juve di #Allegri ha valori forti come quella mia. #Agnelli disse: 'Il problema verrà dopo la BBC'; la d… -