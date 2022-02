A Kiev segnalate forti esplosioni

Advertising

A #Kiev, la popolazione corre verso la stazione ferroviaria mentre le forze speciali russe sono già segnalate nella periferia

...dei due eserciti hanno segnato la vigilia dell'aggressione russa a, e i carri armati di Mosca sono entrati in Ucraina anche dal confine con la Bielorussia. Truppe di Minsk vengonosul ...... non sono statevittime o distruzioni. Il direttore generale Mariano Grossi ha affermato ... Crisi Ucraina, le forze russe si avvicinano a: la città si risveglia in guerra GUERRA IN ...Sono state udite esplosioni a Kiev. Secondo il sindaco, Vitaliy Klitschko, ci sono state cinque esplosioni alla centrale elettrica di Troyeschina, ...Zelensky: "I nemici sono entrati a Kiev ma io resto qui. Disposto a negoziare". E Putin non dice di no. Ma invita l'esercito al golpe ...