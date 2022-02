Zinchenko contro Putin | «Spero in una tua morte lenta e dolorosa» – FOTO

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Oleksandr, centrocampista del Manchester City, attaccatramite i propri canali social: il duro messaggio Anche Oleksandrsi scagliaVladimir. L’esterno del Manchester City, sui social, aveva postato unain cui sperava in “una” per il presidente russo. Il messaggio è poi sparito, rimosso da Instagram come ha dichiarato il calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

centrocampista del Manchester City, attacca Putin tramite i propri canali social: il duro messaggio Anche Oleksandr Zinchenko si scaglia contro Vladimir Putin. L'esterno del Manchester City, sui social, aveva postato una storia in cui sperava in "una morte" per il presidente russo. Il messaggio è poi sparito, rimosso da Instagram come ha dichiarato il calciatore. Una comprensibile condanna verso le atrocità commesse contro l'Ucraina. Instagram ha rimosso il post. Durissimo post di Oleksandr Zinchenko, che ha attaccato senza mezzi termini Vladimir Putin dopo i primi bombardamenti russi in Ucraina avvenuti nella notte. Il difensore del Manchester City ha espresso la sua posizione contro l'invasione.