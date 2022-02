Vittima di una brutale rapina a Napoli | non c’è l’ha fatta “Zia Patrizia” | lutto nel quartiere

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Non c’èPetrone, titolare della Antica Pizzeria Gianni e Genny di salita Tarsia, che era statadi unaconsumatasi nella tarda serata del 17 luglio scorso in via Salvator Rosa. “Zia”, come la chiamano tutti nel, era in sella ad uno scooter guidato dalla nipote, quando due giovanissimi si affiancarono al loro mezzo al fine di rubarlo.Petrone cadendo sull’asfalto riportò ferite alla testa e fu ricoverata in condizioni gravissime prima al Cardarelli e poi all’Ospedale del Mare dove stamane è deceduta. I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 12. La Squadra Mobile dieseguì pochi giorni dopo due decreti di ...