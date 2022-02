Una delle serie più attese dell'anno, Vikings: Valhalla, arriva su Netflix (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vikings: Valhalla, una delle serie Netflix più attese dell'anno, arriva finalmente sulla piattaforma streaming. A contribuire all'hype intorno a questo spin-off della popolare serie madre, c'è il team creativo, che è lo stesso che ha portato Vikings al successo. Si comincia con Michael Hirts, creatore e sceneggiatore della serie e si continua con il produttore Morgan O'Sullivan e la casa di produzione MGM Television. Ad affiancare il team rodato si è aggiunto lo showrunner Jeb Stuart, già autore di film come Trappola di cristallo, Il fuggitivo, Sorvegliato speciale, Ancora 48 ore e la miniserie The Liberator e il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 24 febbraio 2022), unapiùfinalmente sulla piattaforma streaming. A contribuire all'hype intorno a questo spin-offa popolaremadre, c'è il team creativo, che è lo stesso che ha portatoal successo. Si comincia con Michael Hirts, creatore e sceneggiatoree si continua con il produttore Morgan O'Sullivan e la casa di produzione MGM Television. Ad affiancare il team rodato si è aggiunto lo showrunner Jeb Stuart, già autore di film come Trappola di cristallo, Il fuggitivo, Sorvegliato speciale, Ancora 48 ore e la miniThe Liberator e il ...

Advertising

Pontifex_it : Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la #pace: i credenti s… - _Nico_Piro_ : #Guerra #RussiaUcraina #24febbraio partiamo da una certezza 'la prima vittima della guerra è la verità' quindi è di… - emergency_ong : È iniziata una nuova #guerra in Europa. Anche questa volta, le scelte della politica ignorano la salvaguardia della… - amorinablonde : RT @AlexBazzaro: Non frega niente a nessuno ma intanto oggi un Ministro francese, che non ha giurato sulla Costituzione per ovvie ragioni,… - MrCorwin : RT @AlexBazzaro: Non frega niente a nessuno ma intanto oggi un Ministro francese, che non ha giurato sulla Costituzione per ovvie ragioni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Una delle Putin: "La Russia è una delle più potenti potenze nucleari" AGI - Agenzia Giornalistica Italia 3 Agevolazioni Partite IVA: fino a 15.000 euro dall’Agenzia! Sei una Partita IVA? Allora vieni a scoprire quali sono i Bonus pensati dal Governo Draghi dedicati a te! Puoi ottenere fino a 15.000 euro! Scoprili.

Stampanti: prezzi in salita, le laser "business" fanno da traino Le tecnologia di printing, che si tratti di stampanti monofunzione o di multifunzione, attraversano una fase di revival da quando lo smart working ha creato nuove necessità di dotazione tecnologica ne ...

Sei una Partita IVA? Allora vieni a scoprire quali sono i Bonus pensati dal Governo Draghi dedicati a te! Puoi ottenere fino a 15.000 euro! Scoprili.Le tecnologia di printing, che si tratti di stampanti monofunzione o di multifunzione, attraversano una fase di revival da quando lo smart working ha creato nuove necessità di dotazione tecnologica ne ...