Ufficiale il realme narzo 50 in India: a buon prezzo e con RAM dinamica (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il realme narzo 50 è stato appena presentato in patria e non sappiamo se arriverà mai in Italia (teoricamente sì, visto che è, a tutti gli effetti, il successore del realme narzo 30). Il dispositivo include uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate 30-48-50-60-90-120Hz a 401ppi, oltre che ad essere spinto dal processore MediaTek Helio G96, con 4/6GB di RAM LPDDR4X (fino a 11GB Dynamic RAM) e 64/128GB di memoria interna UFS 2.1. Il lettore di impronte digitali è posto lateralmente, con il supporto dualSIM a tre slot (SIM1 + SIM2 + microSD). Non mancano a bordo le connettività 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS con Glonass, Galileo e Beidou. Il sistema operativo di riferimento è Android 11 con realme UI 2.0. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il50 è stato appena presentato in patria e non sappiamo se arriverà mai in Italia (teoricamente sì, visto che è, a tutti gli effetti, il successore del30). Il dispositivo include uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate 30-48-50-60-90-120Hz a 401ppi, oltre che ad essere spinto dal processore MediaTek Helio G96, con 4/6GB di RAM LPDDR4X (fino a 11GB Dynamic RAM) e 64/128GB di memoria interna UFS 2.1. Il lettore di impronte digitali è posto lateralmente, con il supporto dualSIM a tre slot (SIM1 + SIM2 + microSD). Non mancano a bordo le connettività 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS con Glonass, Galileo e Beidou. Il sistema operativo di riferimento è Android 11 conUI 2.0. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale ...

Advertising

NeoEnigma : #realme #narzo 50 ufficiale con RAM dinamica e un occhio al gaming. E in Italia? - - telodogratis : realme narzo 50 ufficiale con RAM dinamica e un occhio al gaming. E in Italia? - fainformazione : Realme Narzo 50: ufficiale il medio-gamma con 120 Hz, ricarica veloce a 33W e 50 mpx Come da calendario, è stata R… - fainfoscienza : Realme Narzo 50: ufficiale il medio-gamma con 120 Hz, ricarica veloce a 33W e 50 mpx Come da calendario, è stata R… - AmePhenix : #Realme Narzo 50: ufficiale il medio-gamma con 120 Hz, ricarica veloce a 33W e 50 mpx -