Ucraina: terminata riunione Comitato politico strategico a P.Chigi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E' terminata a Palazzo Chigi la riunione interministeriale del Comitato politico strategico (Cops) sulla crisi Ucraina. Alla riunione, durata poco più di un'ora, non ha partecipato il premier Mario Draghi, in arrivo a Bruxelles per prendere parte al Consiglio europeo straordinario. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E'a Palazzolainterministeriale del(Cops) sulla crisi. Alla, durata poco più di un'ora, non ha partecipato il premier Mario Draghi, in arrivo a Bruxelles per prendere parte al Consiglio europeo straordinario.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: terminata riunione Comitato politico strategico a P.Chigi - - kamonik7 : RT @VeritaBocca: Putin invade l’Ucraina per non aver un altro paese Nato confinante. Una volta terminata l’invasione, l’Ucraina sarà parte… - VeritaBocca : Putin invade l’Ucraina per non aver un altro paese Nato confinante. Una volta terminata l’invasione, l’Ucraina sarà… - CONSERVATORI3 : @LegaSalvini non rinnoverà rapporto di collaborazione con il partito di Putin #Russiaunità @CONSERVATORI3 termina… - bari_donatella : @granmartello E il corona virus ,partendo dall'oriente, è andato dritto nel ventre molle delle democrazie occidenta… -