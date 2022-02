Ucraina: sindaco Sala, ‘dichiarazioni non bastano, voglio capire cosa farà sistema bancario' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano 24 feb. (Adnkronos) - "La comunità Ucraina è una comunità importante a Milano e questa situazione politicamente ci apre gli occhi su una serie di considerazioni". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante un confronto con Luca Bernardo, organizzato a Palazzo Marino dall'associazione dei Cronisti in Comune. "Io - ha aggiunto il primo cittadino - spero che non ci stiamo accorgendo adesso che il 50% dei rubinetti che erogano il gas arrivano dalla Russia e che abbiamo creato un sistema di grande dipendenza". "Mi stavo confrontando con altri sindaci e credo che vada benissimo che noi si faccia dichiarazioni a sostegno del popolo ucraino e che si manifesti, però bisogna fare qualcosa di più e qualcosa di più lo devono fare tutti. Lo dobbiamo fare noi, lo deve fare la politica, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano 24 feb. (Adnkronos) - "La comunitàè una comunità importante a Milano e questa situazione politicamente ci apre gli occhi su una serie di considerazioni". Lo ha detto ilGiuseppedurante un confronto con Luca Bernardo, organizzato a Palazzo Marino dall'associazione dei Cronisti in Comune. "Io - ha aggiunto il primo cittadino - spero che non ci stiamo accorgendo adesso che il 50% dei rubinetti che erogano il gas arrivano dalla Russia e che abbiamo creato undi grande dipendenza". "Mi stavo confrontando con altri sindaci e credo che vada benissimo che noi si faccia dichiarazioni a sostegno del popolo ucraino e che si manifesti, però bisogna fare qualdi più e qualdi più lo devono fare tutti. Lo dobbiamo fare noi, lo deve fare la politica, e ...

