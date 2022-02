Ucraina: pres. Ong Soleterre, 'bimbi con tumore in case accoglienza per liberare posti ospedale' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La situazione è gravissima. Stanno continuando ad attaccare a turno a Kiev e stanno attaccando le zone strategiche, e la preoccupazione più grave è che colpiscano le zone dove c'è l'acqua che rifornisce la città. Se colpiscono e inquinano i pozzi, la grande paura è che ci saranno in un attimo 5 milioni di persone in ginocchio, in condizione di gravissima emergenza in una grande capitale europea come Kiev". Trema la voce a Damiano Rizzi, il presidente dell'Ong Soleterre che è presente in Ucraina a Kiev e Leopoli, mentre racconta all'Adnkronos la situazione di queste ultime ore negli ospedali di Kiev in cui sono ricoverati piccoli pazienti con patologie oncologiche. "La nostra preoccupazione più grande ovviamente sono i bambini, nell'ospedale stiamo facendo dei trasferimenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La situazione è gravissima. Stanno continuando ad attaccare a turno a Kiev e stanno attaccando le zone strategiche, e la preoccupazione più grave è che colpiscano le zone dove c'è l'acqua che rifornisce la città. Se colpiscono e inquinano i pozzi, la grande paura è che ci saranno in un attimo 5 milioni di persone in ginocchio, in condizione di gravissima emergenza in una grande capitale europea come Kiev". Trema la voce a Damiano Rizzi, ilidente dell'Ongche èente ina Kiev e Leopoli, mentre racconta all'Adnkronos la situazione di queste ultime ore negli ospedali di Kiev in cui sono ricoverati piccoli pazienti con patologie oncologiche. "La nostra preoccupazione più grande ovviamente sono i bambini, nell'stiamo facendo dei trasferimenti ...

