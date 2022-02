Ucraina | Davide Possanzini bloccato a Kiev con De Zerbi | ' L' ambasciata voleva farci rientrare | ma noi siamo rimasti con i nostri giocatori'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) 'Alla prima esplosione la gente si è riversata per strada, è salita in macchina, per cercare una fuga e scappare da'. Il racconto diè da brividi e per una volta restituisce al ...

Davide : Putin ha detto a chiare lettere che l’Ucraina non è «mai stata un vero Stato», l’ha invasa militarmente e ha riport… - spicciar : RT @davidedesario: Ucraina, Davide Possanzini bloccato a Kiev con De Zerbi: «L'ambasciata voleva farci rientrare, ma noi siamo rimasti con… - davidedesario : Ucraina, Davide Possanzini bloccato a Kiev con De Zerbi: «L'ambasciata voleva farci rientrare, ma noi siamo rimasti… - teoocchiuto : #RussiaUkraineCrisis | Si ferma anche il calcio, logicamente, in Ucraina. A Kiev sono bloccati anche Roberto De Zer… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ucraina, Davide Possanzini bloccato a Kiev con De Zerbi: «L'ambasciata voleva farci rientrare, ma noi siamo rimasti con i nost… -

... inadesso è chiuso lo spazio aereo. Aspettiamo comunicazioni per cercare di prendere la decisione giusta senza correre rischi". Lo ha dettoPossanzini, vice allenatore dello Shakhtar ......appartamenti dove viviamo quando siamo a Kiev e ci siamo messi in macchina e abbiamo raggiunto l'albergo che la societàci ha messo a disposizione '. Dal 27esimo piano del suo palazzo...Dinanzi alle forze schierate da Mosca, la resistenza dell'esercito ucraino sembra oggi un'impresa da Davide contro Golia. La Russia, stando a quanto scrivono diverse fonti, tra cui il Guardian, ha ...«Alla prima esplosione la gente si è riversata per strada, è salita in macchina, per cercare una fuga e scappare da Kiev». Il racconto di Davide Possanzini è ...