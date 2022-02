Ucraina, davanti ad ambasciata russa a Roma per dire "no a guerra" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Centinaia di persone si sono radunate questo pomeriggio, davanti all'ambasciata di Russia a Roma, in via Gaeta, raccogliendo l'appello lanciato in mattinata dal segretario del Pd, Enrico Letta. Tra la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Centinaia di persone si sono radunate questo pomeriggio,all'di Russia a, in via Gaeta, raccogliendo l'appello lanciato in mattinata dal segretario del Pd, Enrico Letta. Tra la ...

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - nzingaretti : Raccolgo l’invito di @EnricoLetta. Alle 16 davanti all‘Ambasciata russa per condannare invasione dell’Ucraina… - La7tv : #omnibus In diretta da Kramatorsk (#Donbass) le ultime notizie sulla guerra tra #Russia e #Ucraina con Francesca Ma… - salvo872012 : E davanti alle immagini dei bombardamenti in Ucraina, ci strazia dover constatare che la storia non è stata 'maestr… - lucrezi89187688 : RT @intuslegens: Hanno armato l'Ucraina. Hanno voluto estendere la NATO fino al confine russo contro ogni patto. Hanno messo #Putin davanti… -