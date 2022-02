Torre Regione E - R illuminata con i colori bandiera Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ladella sede dellaEmilia - Romagnacon idelladell'per dire 'No alla guerra'. Un gesto simbolico, scelto dall'Assemblea Legislativa regionale per ...

La torre della sede della Regione Emilia-Romagna illuminata con i colori della bandiera dell'Ucraina per dire 'No alla guerra'. Un gesto simbolico, scelto dall'Assemblea Legislativa regionale per ... L'Assemblea legislativa illumina la torre di Viale Aldo Moro con i colori della bandiera ucraina ... con fermezza, per fermare questa follia', hanno dichiarato il presidente della Regione, Stefano ...