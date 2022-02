(Di giovedì 24 febbraio 2022)aidada e per. La decisione di sospendere tutti i collegamenti è stata chiaramente presa alla luce dell’invasione delle forze russe nel Paese europeo: tra quelli cancellati anche quelli della compagnia aerea Ryanair per Kiev, a partire da venerdì 25 febbraio. Come fa sapere Ryanair “a causa della chiusura dello spazio aereo ucraino durante la notte (mercoledì 23 febbraio ndr) e dell’evidente invasione delle forze russe”, anche la compagnia inglese e quella ungherese Wizz Air hanno sospeso iper le prossime due settimane.

Advertising

zazoomblog : Stop ai voli dall’aeroporto di Orio al Serio da e per l’Ucraina - #dall’aeroporto #Serio #l’Ucraina - Profilo3Marco : RT @leonard_berberi: #Ukraine / Stop ai voli civili sopra i cieli di #Ucraina e #Moldavia. Da tempo le compagnie europee evitano la #Bielor… - GatoRandiano : RT @leonard_berberi: #Ukraine / Stop ai voli civili sopra i cieli di #Ucraina e #Moldavia. Da tempo le compagnie europee evitano la #Bielor… - Corriere : RT @leonard_berberi: #Ukraine / Stop ai voli civili sopra i cieli di #Ucraina e #Moldavia. Da tempo le compagnie europee evitano la #Bielor… - nakisady : RT @leonard_berberi: #Ukraine / Stop ai voli civili sopra i cieli di #Ucraina e #Moldavia. Da tempo le compagnie europee evitano la #Bielor… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop voli

Ore 11.18: Ucraina,rapporti diplomatici con la Russia. Bielorussia chiude spazio aereo Il ...lo Stato maggiore delle forze armate di Minsk hanno chiuso parte dello spazio aereo bielorusso ai...Anche l'aeroporto di Torino Caselle è stato interessato già questa mattina dallodeicon l' Ucraina . Il volo in partenza alle 6.50 per la capitale Kiev , operato da Ryanair , è stato annullato. La compagnia , infatti, con una comunicazione sul suo sito ha deciso di ...Il Paese è diventato una “No Fly Zone”. Ucraina, chiuso lo spazio aereo ai civili dopo l’attacco della Russia L’Ucraina ha deciso di chiudere lo spazio aereo ai voli civili, per motivi di sicurezza, ...É stata sospesa la vendita di tutti i voli da/per l’Ucraina per almeno le prossime 4 settimane fino a quando ulteriori informazioni non saranno rese disponibili dalle agenzie di sicurezza dell’UE.