Sorteggio ottavi Europa League 2021/2022 domani in tv: canale, orario e streaming (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sipario sugli spareggi, spazio agli ottavi di finale di Europa League. Il Sorteggio del prossimo turno del torneo verrà effettuato il 25 febbraio alle 12:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Il Sorteggio coinvolge 16 squadre: otto vincitrici dei gironi della fase a gironi di Europa League (teste di serie) e le otto vincitrici degli spareggi ad eliminazione diretta di Europa League. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa, l'altra limitazione è nazionale: i club della stessa federazione non possono essere sorteggiati l'uno contro l'altro. Il Sorteggio potrà essere seguito in diretta su Sky e Dazn oltre che in streaming su Sky Go e sul sito della Uefa. SportFace.

