Soleil Sorge e Lulù si confrontano sui cambi di umore di Delia: “Non capisco se…” (VIDEO) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le gieffine Soleil Sorge e Lulù Selassié si confrontano sulla concorrente Delia Duran: ecco cosa è emerso nel confronto Le gieffine Soleil Sorge e Lulù Selassié nelle ultime ore in Casa si sono confrontate proprio sulla prima finalista di questa sesta edizione, Delia Duran. La moglie di Alex Belli in breve tempo è riuscita a conquistarsi un posto in finale che si terrà proprio lunedì 14 marzo. Dopo essere stata al centro di innumerevoli polemiche a causa del triangolo amoroso ricreato in Casa, Delia e Soleil negli ultimi giorni si sono scambiate un romantico bacio sopra le scale della piscina. Nel corso dell’ultima puntata le due VIP si sono chiarite anche con Alex, ma nonostante ciò ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le gieffineSelassié sisulla concorrenteDuran: ecco cosa è emerso nel confronto Le gieffineSelassié nelle ultime ore in Casa si sono confrontate proprio sulla prima finalista di questa sesta edizione,Duran. La moglie di Alex Belli in breve tempo è riuscita a conquistarsi un posto in finale che si terrà proprio lunedì 14 marzo. Dopo essere stata al centro di innumerevoli polemiche a causa del triangolo amoroso ricreato in Casa,negli ultimi giorni si sono sate un romantico bacio sopra le scale della piscina. Nel corso dell’ultima puntata le due VIP si sono chiarite anche con Alex, ma nonostante ciò ...

Advertising

fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - fanpage : Lo sfogo della zia di Soleil nei confronti di Alex e Delia dopo quanto successo durante la festa di Sabato sera.… - 361_magazine : - Giovann30445712 : Certo cara #Barbaradurso non potevi scegliere di meglio sono strafelice per #SoleilSorge lei è Unica in bocca a… - Novella_2000 : Manila e Soleil scoprono la frase ‘da squalifica’ di Nathaly, lei interviene: “Mi hanno chiesto di non parlarne”… -