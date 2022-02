Sky pronta a rimettersi in pista | 380 gare in esclusiva

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Inizia la grande stagione degli eventi sportivi Sky; fino a novembre saranno trasmessi tutti i principali eventi del mondo dei motori, dalla Formula 1 alla MotoGP, Formula E e Superbike. Sky trasmetterà le emozioni della Formula 1 – ComputerMagazine.itFino a novembre, su Sky, saranno 10 mesi di corse ad alta velocità, con 380e 1.400 ore di programmazione.Ci saranno le novità di Formula 1, MotoGP, Superbike e Fanatec GT European World Challenge. Tutto questo ovviamente via satellite, Sky Go e NOW, e le trasmissioni in chiaro su TV8.Nel dettaglio Sky trasmetterà più di 20 campionati automobilistici, pur considerando l’integrazione degli eventi proposti da Eurosport. Lo starter sarà il Campionato del Mondo di Formula E. Dopo il debutto ai Campionati Mondiali di Rally WRC, la stagione sarà caratterizzata da 9 prove, 13 delle quali saranno doppiate ...

