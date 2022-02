Scontri Cagliari-Napoli | i tifosi arrestati salgono a tre | presto una raffica di denunce e Daspo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Altri due arresti eunadi. Sale a tre il numero didelappartenenti alla tifoseria degli Sconvoltsper glicon le forze dell’ordine in occasione della partita. Dopo il primo ultra arrestato all’indomani della gara, adesso in manette sono finiti un 45enne e un 37enne accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti per offendere. Gli accertamenti condotti dalla Digos dihanno consentito di identificare i due grazie alle riprese delle telecamere. Il 45enne con in mano una mazza incitava gli altriall’esterno ...

...deferimento all'Autorità Giudiziaria di tutti i soggetti che hanno preso parte agli, con ...corteo non autorizzato svoltosi nel pomeriggio di lunedì scorso dalla stazione ferroviaria di...Nel messaggio affidato a Facebook Paolo Truzzu punta il dito sugliverificatisi durante- Napoli. Il sindaco indica i tifosi azzurri come gli unici responsabili dell'accaduto e ...Altri due altri tifosi cagliaritani arrestati dalla Digos per i disordini avvenuti prima e dopo la partita Cagliari-Napoli di lunedì scorso ... di tutti i tifosi i che hanno preso parte agli scontri, ..."La Digos di Cagliari ha identificato e tratto in arresto in flagranza ... deferimento all'autorita' giudiziaria di tutti i soggetti che hanno preso parte agli scontri, con lancio di oggetti ...