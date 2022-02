Sarri: 'I rigori decidono le partite: l'arbitro aveva visto giusto in campo' (Di giovedì 24 febbraio 2022) 'La sensazione dal campo dell'arbitro è quella giusta: è l'attaccante che cerca la gamba di Milinkovic'. Maurizio Sarri non ha dimenticato l'episodio che secondo lui ha deciso Lazio - Porto , il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 febbraio 2022) 'La sensazione daldell'è quella giusta: è l'attaccante che cerca la gamba di Milinkovic'. Maurizionon ha dimenticato l'episodio che secondo lui ha deciso Lazio - Porto , il ...

