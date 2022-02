(Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “in. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che stanno piangendo i propri cari. L’Italia sia come sempre al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori”. Lo afferma, sulla sua pagina Facebook, il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo(foto). L'articolo L'Opinionista.

Renzi: 'Inaccettabile l'attacco russo in Ucraina'

l'attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle ... Lo scrive il leader di Iv, Matteo, su Twitter. Anche Carlo Calenda è categorico: 'La Guerra ...Oltre alle dimissioni didal board di Demobil, in queste ore sono giunte anche quelle dell'ex ... Meloni al fianco di Kiev: "Attacco". Salvini azzera il Pd, l'attacco assurdo su ...Riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica presieduto dal presidente del Consiglio. Da Cdm pieno mandato a Draghi per risposta dura Ue ..."L'Italia manterrà uno stretto raccordo con i propri partner in tutti i principali consessi internazionali. E’ indispensabile rispondere con unità, tempestività e determinazione". E' quanto emerso dal ...