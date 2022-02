RAI1: SALTA DOC NELLE TUE MANI. TG1 SPECIALE SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA IN PRIME TIME (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi ci siamo svegliati in un mondo diverso: la GUERRA RUSSIA-UCRAINA. Tutte le tv, a partire dalla Rai, sono in prima linea per informare i telespettatori. Questa mattina, dalle 6 alle 12, una lunga edizione straordinaria del Tg1 condotta da Monica Maggioni con i vari inviati sul campo di GUERRA in UCRAINA. Questa sera SALTA l’appuntamento con Doc – NELLE Tue MANI su RAI1. Al suo posto uno SPECIALE del Tg1. Nel pomeriggio il Presidente Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa mentre in serata a Bruxelles vertice straordinario dei premier europei. In attesa delle mosse degli Stati Uniti. L’informazione è centrale anche a Mediaset e La7. Su Rete 4 un lungo SPECIALE di Quarta Repubblica dalle ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi ci siamo svegliati in un mondo diverso: la. Tutte le tv, a partire dalla Rai, sono in prima linea per informare i telespettatori. Questa mattina, dalle 6 alle 12, una lunga edizione straordinaria del Tg1 condotta da Monica Maggioni con i vari inviati sul campo diin. Questa seral’appuntamento con Doc –Tuesu. Al suo posto unodel Tg1. Nel pomeriggio il Presidente Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa mentre in serata a Bruxelles vertice straordinario dei premier europei. In attesa delle mosse degli Stati Uniti. L’informazione è centrale anche a Mediaset e La7. Su Rete 4 un lungodi Quarta Repubblica dalle ...

