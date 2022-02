Rai, stravolto il palinsesto: stop a due programmi a causa della guerra Russia-Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Uno stravolgimento di palinsesto last minute a causa di quanto sta succedendo sul fronte russo-ucraino: la Rai cancella due programmi Il bombardamento alle prime luci dell’alba della Russia verso l’Ucraina porterà conseguenze indelebili a livello mondiale. Per il momento, la Rai ha deciso di stravolgere il palinsesto per dar spazio alle notizie live. Il palinsesto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Uno stravolgimento dilast minute adi quanto sta succedendo sul fronte russo-ucraino: la Rai cancella dueIl bombardamento alle prime luci dell’albaverso l’porterà conseguenze indelebili a livello mondiale. Per il momento, la Rai ha deciso di stravolgere ilper dar spazio alle notizie live. IlL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

lisameyerildra1 : Su Rai 3 stanno facendo vedere come gli idioti esseri umani hanno stravolto geneticamente i cani causando loro prob… - MChoosecalzona : @TvTalk_Rai @stefyorlando L’Orlandera in punta di piedi e con garbo ha stravolto (in positivo) milioni di vite -