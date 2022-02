Putin voleva dividere l’Occidente ma ha sbagliato. La linea di Fassino (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Se l’obiettivo di Vladimir Putin era dividere l’Occidente mi pare che abbia ottenuto l’esatto contrario”, dice Piero Fassino, deputato del Partito democratico e presidente della commissione Esteri della Camera, a Formiche.net. “In queste prime ore di reazioni di tutte le cancellerie occidentali vi sono state risposte nette e chiare, di ferma condanna e che preludono a un fronte comune, unitario e coeso nella risposta a questa aggressione folle e ingiustificabile”, aggiunge. Le sanzioni sono uno strumento sufficiente dopo l’invasione a cui stiamo assistendo? Questo è un tema su cui certamente i governi dovranno discutere sulla base degli sviluppi degli eventi. Certo è che il sistema economico russo, oggi molto più che in passato, dipende dagli investimenti e dalle relazioni commerciali con l’Europa e gli Stati Uniti. ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Se l’obiettivo di Vladimirerami pare che abbia ottenuto l’esatto contrario”, dice Piero, deputato del Partito democratico e presidente della commissione Esteri della Camera, a Formiche.net. “In queste prime ore di reazioni di tutte le cancellerie occidentali vi sono state risposte nette e chiare, di ferma condanna e che preludono a un fronte comune, unitario e coeso nella risposta a questa aggressione folle e ingiustificabile”, aggiunge. Le sanzioni sono uno strumento sufficiente dopo l’invasione a cui stiamo assistendo? Questo è un tema su cui certamente i governi dovranno discutere sulla base degli sviluppi degli eventi. Certo è che il sistema economico russo, oggi molto più che in passato, dipende dagli investimenti e dalle relazioni commerciali con l’Europa e gli Stati Uniti. ...

