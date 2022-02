Putin: “operazione militare speciale in aiuto del Donbass”. C’è l’atto che fa scattare la guerra in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Ucraina è sotto attacco: nella capitale Kiev sono risuonate le sirene e la popolazione si è precipitata a svuotare i bancomat, e sono iniziate le file per fare rifornimento verso la Romania. E’ iniziata la fuga in auto verso i rifugi antiaerei. Anche la metro è ferma ed è a disposizione come rifugio dei civili. Gli obiettivi sarebbero militari e ci sono attacchi anche al confine bielorusso e in Crimea. All’alba è arrivata l’ “azione militare speciale” e il discorso di Putin in diretta tv alle 6, ora di Mosca. Lo stato sovrano dell’Ucraina è circondato ed ha dichiarato di avere abbattuto dei veivoli russi – ma il Cremlino smentisce – ci sono esplosioni in 7 città diverse attorno al Donbass. I ribelli filorussi stanno annettendo porzioni di territori alle due repubblicheseparatiste. E’ ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’è sotto attacco: nella capitale Kiev sono risuonate le sirene e la popolazione si è precipitata a svuotare i bancomat, e sono iniziate le file per fare rifornimento verso la Romania. E’ iniziata la fuga in auto verso i rifugi antiaerei. Anche la metro è ferma ed è a disposizione come rifugio dei civili. Gli obiettivi sarebbero militari e ci sono attacchi anche al confine bielorusso e in Crimea. All’alba è arrivata l’ “azione” e il discorso diin diretta tv alle 6, ora di Mosca. Lo stato sovrano dell’è circondato ed ha dichiarato di avere abbattuto dei veivoli russi – ma il Cremlino smentisce – ci sono esplosioni in 7 città diverse attorno al. I ribelli filorussi stanno annettendo porzioni di territori alle due repubblicheseparatiste. E’ ...

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA??UCRAINA: TRUPPE RUSSE HANNO INIZIATO L'ATTACCO! Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'opera… - Agenzia_Ansa : Putin ha annunciato l'operazione militare in Ucraina ed esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e 'andare a… - repubblica : Guerra in Ucraina, parte l'operazione shock di Putin [di Gianluca Di Feo] - _alessia91_ : RT @rtl1025: ?? Alle 4 di questa mattina la #Russia ha invaso l'#Ucraina. Il Presidente #Putin ha annunciato l'attacco minacciando conseguen… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Alle 6 #Putin annuncia in tv l'invasione dell'#Ucraina: 'Non è una guerra, ma una operazione per proteggere il #Donbas… -